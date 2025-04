Stand: 02.04.2025 14:56 Uhr Einbruch in Friseursalon: Täter stehlen Bargeld und Werkzeuge

In Schönberg im Landkreis Nordwestmecklenburg sind Unbekannte am Wochenende in einen Friseursalon am Markt eingebrochen. Laut Polizei haben die Täter Bargeld und Werkzeuge im Wert von rund 7.500 Euro gestohlen. Am Montagmorgen wurde der Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nun nach Hinweisen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg