Schwerin: Hort-Neubau für Weststadtcampus geplant

In Schwerin wird ein Hortgebäude für den Schulkomplex Weststadtcampus gebaut. Dafür beginnen in der Johannes-R.-Becher-Straße die vorbereitenden Arbeiten. Zunächst wird die Baustelle eingerichtet. Dann werden neun alte Garagen auf dem Gelände abgerissen, auf dem der Neubau entstehen soll. Im Sommer dann soll nach Informationen des Zentralen Gebäudemanagements Schwerin der eigentliche Bau des Hortgebäudes starten. Etwa 350 Kinder der John-Brinckmann-Grundschule sollen in dem Hort betreut werden. Der Bau kostet fast zehn Millionen Euro.

