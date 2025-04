Stand: 02.04.2025 13:08 Uhr Neuer Chefarzt an Schweriner Kinder- und Jugendpsychiatrie

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Schweriner Carl-Friedrich-Flemming-Klinik hat einen neuen Chefarzt. Alexander von Dömming war bereits vor 17 Jahren als Assistenzarzt an der Helios-Klinik Schwerin tätig. Für Alexander von Dömming steht bei seiner Arbeit das Wohl der Kinder im Vordergrund, die aus ganz verschiedenen Gründen in der Klinik behandelt werden: "Kinder und Jugendliche stehen mit ihren Familien im Mittelpunkt unserer Arbeit. Die Achtung der Würde der Einzelnen, ihrer Rechte auf Selbstbestimmung, persönliche Freiheit sowie Einzigartigkeit sind uns wichtig." Der bisherige Chefarzt Dr. Christian Haase ist zukünftig leitender Oberarzt und Stellvertreter des Chefarztes. Nach Klinikangaben möchte Haase aus persönlichen Gründen etwas kürzer treten und gibt daher den Chefarzt-Posten ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin