Unfall bei Zarrentin: Polizei sucht nach Fahrer

Bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am frühen Mittwochmorgen ein Auto mit einem Baum zusammengestoßen. Die Polizei fand beim Eintreffen nur das Auto, der Fahrer war nicht an der Unfallstelle. Das Fahrzeug muss geborgen werden. Dafür ist die Kreisstraße zwischen Sternsruh und Holzkrug voll gesperrt. Wie lange die Bergung dauert, sei derzeit unklar. Die Polizei will nun den Halter des Fahrzeugs ermitteln und sucht weiter nach dem flüchtigen Fahrer.

