Stand: 03.04.2025 10:51 Uhr Ückeritz: Fünfte Inselmesse öffnet ihre Pforten

Im Ostseebad Ückeritz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) öffnet die inzwischen fünfte Usedomer Inselmesse ihre Pforten für Fachbesucher aus der Hotellerie, Gastronomie sowie Kur- und Pflegeeinrichtungen. Dabei präsentieren rund 40 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen unter anderem aus den Bereichen Reinigung, Dekoration, Design, Digitalisierung, Hotelkosmetik, Textilien. In der Ostseehalle Ückeritz werden beispielsweise die neusten Trends aus der Reinigungsbranche gezeigt. Die Messe bietet eine ideale Plattform, um sich über Innovationen zu informieren, Tipps von Experten zu erhalten und neue Geschäftskontakte zu knüpfen, so eine Sprecherin. Um einen einfachen Austausch zwischen Besuchern und Fachvertretern zu ermöglichen, findet die Messe in einem kleinen Rahmen statt. Laut Veranstalter arbeiten die meisten Besucher in der Usedomer Tourismusbranche. Im vergangenen Jahr hatte die Messe rund 200 Besucher aus 83 Unternehmen. Gäste werden gebeten, die öffentlichen Parkplätze gegenüber der Ostseeschule und am Bahnhof zu nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 03.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald