Stand: 03.04.2025 07:13 Uhr Prozess gegen zwei 19-Jährige wegen versuchten Mordes

Vor dem Landgericht Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) müssen sich von Donnerstag an zwei Männer im Alter von 19 Jahren wegen versuchten Mordes verantworten. Die beiden Angeklagten sollen im November vergangenen Jahres eine 17-Jährige in eine Wohnung in Neustrelitz gelockt und ihr dort unvermittelt mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Männer die Absicht hatten, die junge Frau zu töten. Sie konnte schwer verletzt fliehen. Beide mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 03.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte