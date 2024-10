Stand: 01.10.2024 11:40 Uhr Deutscher Nachbarschaftspreis geht nach Qualitz

Die "Allerhand Werkstätten" aus Qualitz (Landkreis Rostock) haben den Preis bekommen, da sie laut Jury das kulturelle Leben in dem Dorf bei Bützow bereichern. Für dieses Engagement wurden sie als Landessieger für den Deutsche Nachbarschaftspreis 2024 für Mecklenburg-Vorpommern ausgewählt. Die Werkstätten seien "eine zentrale Anlaufstelle für kreative Köpfe und Handwerksbegeisterte", heißt es in der Begründung. Zudem würden sie "Raum für traditionelles Handwerk und Kunst bieten und das generationsübergreifende Lernen fördern", heißt es weiter. In den Werkstätten werden alte Möbel restauriert sowie zum Beispiel Drucktechniken, Filzen und Weidenmöbelbau gelehrt. Mit dem Nachbarschaftspreis zeichnet die "nebenan.de Stiftung" bundesweit herausragendes Engagement in der Nachbarschaft aus. Die Siegerprojekte erhalten jeweils 2.000 Euro. Deutschlandweit hatten sich 80 Projekte beworben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kunsthandwerk Landkreis Rostock Handwerk