Stand: 03.04.2025 16:50 Uhr Empor Rostock: Mehler bleibt, Meuser geht

Der Handball-Drittligist HC Empor Rostock hat zwei Personalien verkündet. Torhüter Leon Mehler hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 30. Juni 2028 verlängert. Das hat der Verein am Donnerstag mitgeteilt. Mehler spielt bereits seit 2016 für den HC Empor. "Für mich gibt es nichts Größeres, als auch die nächsten Jahre bei meinem Herzensverein aktiv mitzugestalten", sagte der 26 Jahre alte Schlussmann. Verlassen wird den Verein dagegen im Sommer André Meuser. Der 2,07 Meter große Rückraumspieler wechselt zum Nord-West-Drittligisten TV Emsdetten, der wie Empor den Aufstieg in die 2. Bundesliga anstrebt.

Nach der Niederlage beim TSV Anderten (32:35) will der HC Empor wieder in die Erfolgsspur. Die Rostocker empfangen am Sonnabend die zweite Mannschaft des SC DHfK Leipzig. Die Partie wird um 19 Uhr in der Arena Tschaikowskistraße angepfiffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 03.04.2025 | 16:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock