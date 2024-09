Stand: 27.09.2024 09:00 Uhr 72 Azubis aus dem Handwerk in den Gesellenstand aufgenommen

72 ehemalige Auszubildende aus der Kreishandwerkerschaft Rostock/Bad Doberan sind in der Rostocker Nikolaikirche feierlich in den Gesellenstand aufgenommen worden. Zuvor hatten sie ihre Prüfungen abgelegt. Die Handwerkerinnen und Handwerker kommen aus verschiedenen Berufsgruppen, darunter Anlagenmechaniker, Bäcker, Friseure, aber auch Elektroniker, Maler oder Fleischer. Eltern, Freunde und Kollegen waren in der Rostocker Nikolaikirche dabei, um die neuen Gesellen des Handwerks zu feiern.

