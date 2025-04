Stand: 03.04.2025 17:01 Uhr Kostenlose Tierambulanz in Rostock auf Tour

An mehreren Orten in Rostock macht die mobile Tierambulanz von Christian Ergenzinger derzeit Station. Der Tierheilpraktiker behandelt, berät und diagnostiziert kostenlos. Bei seinem ersten Halt in der Innenstadt in der Lindenstraße waren auch schon Tierhalter mit einem Hund und einer Katze da. Der Tier-Ambulanzwagen ist mit modernster Technik für nahezu alle tiermedizinischen Herausforderungen ausgestattet. Eine Anmeldung brauchen Patienten nicht. Impfungen und aufwendige Behandlungen können nicht angeboten werden. Finanziert wird der Wagen von der Tierhilfe Rhein-Mosel e.V. Noch bis zum 20. April ist die mobile Tierambulanz in Rostock unterwegs.

