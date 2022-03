Ziegendorf: Kind von drei Hunden lebensbedrohlich verletzt Stand: 12.03.2022 07:02 Uhr Drei Hunde haben in einem Dorf bei Parchim einen fünf Jahre alten Jungen angefallen und schwer verletzt. Das Kind wurde in eine Hamburger Spezialklinik geflogen.

Auf dem Grundstück seiner Familie in Ziegendorf (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist am späten Freitagnachmittag ein fünf Jahre alter Junge von drei Hunden angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden. Das Opfer erlitt nach Angaben der Polizei massive Verletzungen und offene Bisswunden an mehreren Körperteilen. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik gebracht. Aus noch unbekannter Ursache hatten die drei Hunde, darunter zwei Rottweiler, den Jungen plötzlich angegriffen. Ein Nachbar bemerkte die Attacke und versuchte, dem Jungen zu helfen, indem er mit einem Knüppel die Hunde auseinander trieb.

Hunde im Zwinger eingesperrt

Die Hunde beruhigten sich nach dem Vorfall wieder. Die Polizei wies den Hundehalter - ein Familienmitglied des Opfers - dennoch an, sie bis zu einer Entscheidung des Ordnungsamts im Zwinger zu belassen. Die Kriminalpolizei ermittelt inzwischen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Zunächst werden der Hundehalter als auch Zeugen befragt.

