25.04.2025 Baustelle Satower Straße: Zwei Wochen länger Stau in Rostock

Autofahrer in Rostocks Süden brauchen länger Geduld: Die Baustelle in der Satower Straße Ecke Südring dauern noch weitere zwei Wochen. Und damit doppelt so lang wie geplant. Das teilte der Wasserversorger Nordwasser mit. Die Asphaltarbeiten folgen aus der Reparatur einer beschädigten Trinkwasserleitung im dortigen Straßenbereich Anfang dieses Jahres. Aufgrund der zu dem Zeitpunkt herrschenden Witterungsverhältnisse wurde die Straße nach Abschluss der Reparatur zunächst nur durch provisorische Pflasterflächen wieder befahrbar gemacht. Nun wird eine Asphaltdecke hergestellt. Dafür ist in dem Kreuzungsbereich nur eine Fahrspur befahrbar. Der Autoverkehr in alle Richtungen wird durch eine Baustellenampel geregelt, die Fußgängerführung bleibt erhalten. Bei den vor Ostern begonnenen Asphaltarbeiten wurden massive Setzungen der Fahrbahn festgestellt, so dass die Arbeiten unterbrochen und die Bodenschichten unter dem aufzubringenden Asphalt geprüft werden mussten, heißt es von Nordwasser. Im Ergebnis sind die Maßnahmen nun deutlich umfangreicher als erwartet und führen zu einer Verlängerung der Baustelle bis zum 9. Mai.

