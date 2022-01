Zahl gefälschter Impfausweise in MV nimmt zu Stand: 15.01.2022 15:15 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie immer mehr gefälschte Impfnachweise.

In Deutschland werden immer mehr gefälschte Impfausweise entdeckt. Das zeigt eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes unter den Ministerien und Polizeibehörden. In Mecklenburg-Vorpommern liegen der Polizei für den Zeitraum seit Beginn der Pandemie bis Ende 2021 insgesamt 145 Anzeigen im Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen vor. Wobei von einer hohen Dunkelziffer nicht angezeigter Delikte auszugehen sei, heißt es aus dem Innenministerium.

Zunahme in fast allen Bundesländern

Insgesamt hat die Zahl der aufgedeckten Fälle in fast allen Bundesländern zugenommen. Der Umfrage zufolge wurden beispielsweise in Bayern im Dezember mehr als 1.900 gefälschte Impfpässe sichergestellt. Im Oktober waren es erst rund 340. Oftmals werden die gefälschten Impfpässe - wie auch Stempel oder Chargenaufkleber - illegal im Internet gehandelt. Wer das macht oder vorsätzlich ein falsches Impfzertifikat nutzt, müsse mit Geld oder Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr rechnen, so die Polizei.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Inzidenz in Hamburg steigt erstmals über 900 Auch in Niedersachsen sowie bundesweit sind die Sieben-Tage-Werte der Neuinfektionen so hoch wie noch nie. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.01.2022 | 15:00 Uhr