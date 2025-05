Stand: 13.05.2025 10:28 Uhr Randalierer in Usedomer Bäderbahn

Nach Angaben der Bundespolizei hat ein 42-Jähriger im Zug von Zinnowitz nach Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) randaliert. Der polizeibekannte Mann soll am Montagabend einen Abfallbehälter in Brand gesetzt und einem Mitreisenden die Jacke gestohlen haben. Ein Zugbegleiter konnte die Flammen löschen. Als ein Randalierer eine herbeigerufene Streife der Bundespolizei auf dem Bahnhof in Wolgast die gestohlene Jacke abnehmen wollte, soll er sich sehr aggressiv verhalten haben. Er stand wohl außerdem unter Drogeneinfluss. Zudem hatte er keinen Fahrausweis dabei. Auf Grund der psychischen Verhaltensauffälligkeiten und der damit verbundenen Gefahr für sich und andere, wurde ein Notarzt hinzugezogen, begründet die Bundespolizei in einer Mitteilung ihr weiteres Vorgehen. Auf Anordnung des Arztes ist der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Durch den Vorfall verspätete sich der Zug der Usedomer Bäderbahn um 25 Minuten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald