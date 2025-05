Störtebeker-Festspiele auf Rügen: Neue Staffel, neue Kulissen Stand: 12.05.2025 18:16 Uhr Nachdem im vergangenen Jahr Störtebeker seinen Kopf auf dem Schafott verloren hat, beginnt in diesem Jahr eine neue Heldenreise auf der Naturbühne am Jasmunder Bodden. Die Kulissenbauer setzen auf Tempo.

von Martina Rathke

Knapp sieben Wochen noch, dann wird Klaus Störtebeker auf der Naturbühne Ralswiek wieder durch den Nebel reiten, Abenteuer bestehen, seine Liebe finden. In wenigen Tagen beginnen die Proben für das Stück "Freibeuter der Meere". Robert Quaas läuft durch den Sand - von einer Baustelle zur anderen. Er ist der Chef der Kulissenbauer, hält die Fäden in der Hand. "Wir werden fertig, aber es ist noch ein steiniger Weg", sagt der 43-Jährige.

Einstürzendes Dach und drehbare Kneipe

Was Bühnenbildner Stephan Fernau am Schreibtisch entworfen hat, muss Quaas mit seinem Trupp bauen. Dazu gehören in diesem Jahr eine um 180 Grad drehbare Kneipe und ein Dach, das jeden Abend spektakulär einstürzen soll. "Wir haben die Chance, alles neu zu gestalten. Und man möchte ja so eine Zäsur setzen und sich abheben und sagen: Jetzt kommt ein neuer Zyklus. Da haben wir sehr viel in Angriff genommen", sagt die Geschäftsführerin der Festspiele, Anna Theresa Hick.

Reiche Bauherren gegen arme Bauern

Links auf der großen Bühne entsteht der Hof Alkun. Hier ist Klaus aufgewachsen, hier beginnt seine klassische Heldenreise. Rechts entsteht das reiche Wismar, das für seine Kirchenbauten auf die Lehmvorkommen von Alkun zugreifen will. Reiche Bauherren in der Hansestadt gegen naturliebende Bauern – in diesem Gegensatz ist der Konflikt angelegt, der Klaus zum legendären Piraten werden lässt.

Zeitplan im Verzug

Mehr als 20 Kilometer Kantholz werden für den Kulissenbau verarbeitet, Plastik in Tausende Ziegel für die Kirchenkulissen gepresst, 250.000 Schrauben versenkt. Der Zeitplan ist im Verzug. Doch bange machen gilt nicht. "Wir liegen ein bisschen außerhalb des Zeitplanes - wie eigentlich immer. Aber trotzdem ist der Druck sehr hoch", sagt Anna-Theresa Hick.

Proben beginnen in einer Woche

In knapp einer Woche beginnen die Proben auf der Bühne, während im Hintergrund das Kulissenteam weiter an den Häusern und Kirchen baut, die die Zuschauer ins späte 14. Jahrhundert versetzen sollen. Die Premiere des Stückes "Freibeuter der Meere" ist für den 28. Juni geplant. Dann starten Hauptdarsteller Moritz Stephan und Alexander Hanfland als Klaus Störtebeker beziehungsweise Goedeke Michels in ein neues Abenteuer. 160 Kleindarsteller werden die Bühne füllen, darunter 60 Kinder, Dazu kommen ein Reiterteam mit 20 Reitern, sechs Stuntmen und – er hat für die "Störti"-Fans inzwischen Kultstatus - Wolfgang Lippert als Balladensänger. Der NDR präsentiert die Störtebeker-Festspiele.

