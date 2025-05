Stand: 13.05.2025 12:02 Uhr Kein Geständnis bei Prozess zu Goldschatz Raub

Im Prozess um den gestohlenen keltischen Goldschatz haben die vier Angeklagten aus Schwerin und Berlin Dienstag Vormittag kein Geständnis abgelegt. Den Deal des Landgerichts Ingolstadt haben damit alle abgelehnt. Das Gericht hatte ihnen eine individuelle Strafminderung vorgeschlagen, wenn sie ihre eigene Beteiligung gestehen, etwas zu den anderen Angeklagten sagen und – im besten Fall – auch noch Hinweise auf den Verbleib des Manchinger Goldschatzes liefern können. Ihnen wird vorgeworfen, Ende 2022 einen keltischen Schatz im Wert von mehr als 1,5 Millionen Euro aus dem Kelten Römer Museum im oberbayrischen Manching gestohlen und zum Teil eingeschmolzen zu haben. Nachdem Ermittler Goldnuggets gefunden hatten, suchten sie auf einem Hof in Plate bei Schwerin - fanden aber nichts. Je nach Beteiligung in der Diebesbande hätten den Angeklagten rund Drei bis Acht Jahre Freiheitsstrafe gedroht. Wenn sie gestanden hätten. Ohne den Deal liegt die Höchststrafe bei 15 Jahren. Der Vorsitzende Richter sah in der laufenden Beweisaufnahme bereits genug Hinweise für die Aktivität als Bande. Trotzdem ließen sich die Angeklagten nicht auf den Deal ein. Der Prozess wird nun wie geplant fortgesetzt. Den vier Angeklagten werden neben dem Goldschatzdiebstahl auch noch rund 30 weitere Einbrüche vorgeworfen, die sie als Diebesbande durchgeführt haben sollen.

