Stand: 11.04.2023 16:36 Uhr Wolgast: Cyber-Angriff auf Lürssen-Werft

Die Unternehmensgruppe Lürssen ist über die Osterfeiertage Ziel eines Cyber-Angriffs geworden. Er betraf auch die Peene-Werft in Wolgast, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte. Die Werft in Wolgast seien wie alle anderen Standorte im In- und Ausland vorsorglich vom Netz genommen worden, da es auch um geheime Daten für Militärtechnik geht. Lürssen hat nach eigenen Angaben umgehend alle notwendigen Schutzmaßnahmen eingeleitet und die zuständigen Behörden informiert.

