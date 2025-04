Stand: 28.04.2025 12:53 Uhr Unfall bei Jördenstorf: 23-Jährige tödlich verletzt

In der Nähe von Jördenstorf (Landkreis Rostock) ist eine 23-Jährige bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizei erlag sie noch am Freitag ihren Verletzungen. Die Fahrerin war nach Angaben der Polizei am Freitagvormittag von Groß Wüstenfelde nach Jördenstorf gefahren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab - warum, ist noch unklar. Das Auto überschlug sich mehrfach, sodass die Fahrerin herausgeschleudert und unter dem Wagen eingeklemmt wurde. Die Landesstraße war für Ermittlungen und die Bergung des Unfallfahrzeuges stundenlang voll gesperrt. Erst am Tag zuvor hatte es einen schweren Unfall in Jördenstorf gegeben. Ein Neunjähriger war von einem Auto angefahren worden.

