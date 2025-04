Junger E-Scooter-Fahrer von Auto angefahren und verletzt Stand: 28.04.2025 14:50 Uhr Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Unfall bei Stralsund lebensbedrohlich verletzt worden. Der 14-Jährige war auf dem Weg zur Schule, als ihn ein Auto anfuhr. Der Fahrer flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Ein junger E-Scooter-Fahrer ist in der Nähe von Prohn (Landkreis Vorpommern-Rügen) von einem Autofahrer angefahren worden. Am frühen Montagmorgen war der 14-Jährige auf einem Verbindungsweg zwischen Schmedshagen und Prohn in der Nähe von Stralsund unterwegs. Ein Auto erfasste ihn an seiner Schultasche, worauf der Jugendliche stürzte. Er musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Fahrer flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß. Das Auto soll dunkel gewesen sein und der Wagen müsste vorne beschädigt sein, heißt es von der Polizei. Sie bittet um Zeugenhinweise. Das Unfallopfer ist offenbar Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Preetz. Die Kameraden haben einen Zeugenaufruf in Social Media veröffentlicht.

