Stand: 28.04.2025 13:08 Uhr Bronzemedaillen für Greifswalder Jiu-Jitsu-Kämpferin

Die Greifswalder Jiu-Jitsu Sportlerin Gamila Kanew hat Historisches geschafft: Bei der renommierten brasilianischen Meisterschaft "Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu " hat die 29-Jährige zwei Bronzemedaillen gewonnen - sowohl in der offenen als auch in der Mittelgewichtsklasse. Die Greifswalderin schaffte es damit als erste deutsche Athletin mit schwarzem Gürtel auf das Podium bei einem der wichtigsten Jiu-Jitsu Turniere. "Es war immer mein Traum, einmal hier in Brasilien zu kämpfen – an dem Ort, an dem Jiu-Jitsu seine Wurzeln hat“, so Kanew nach dem Turnier. Kanew ist sonst Haupttrainerin ihres Vereins "Brazilian Jiu Jitsu ZR Team Greifswald".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 28.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald