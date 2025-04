Stand: 28.04.2025 15:30 Uhr Goldberg: Brand im Stall auf Putenfarm

Am Montagmorgen hat ein Stall auf einer Putenfarm in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gebrannt. Laut Polizei hat eine Mitarbeiterin gegen sechs Uhr den Brand entdeckt und Rettungskräfte alarmiert. In dem Stall waren keine Tiere. Dort sollten erst heute Küken untergebracht werden. Ein Heizstrahler war zur Vorbereitung bereits aufgebaut worden. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert, konnte aber den Stall nicht betreten, weil der einsturzgefährdet ist. Es wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

