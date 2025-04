Stand: 28.04.2025 12:47 Uhr Neuer Kapitän für Linienschiff auf dem Tollensesee gefunden

Das Linienschiff „Uns Fritzing“ wird in diesem Jahr zwei Wochen später als üblich in die Saison auf dem Tollensesee starten. Die Stadtwerke Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) als Betreiber des Schiffs konnten das Personalproblem lösen, bestätigte am Montag eine Sprecherin des Unternehmens. Der bisherige Kapitän war in den Ruhestand gegangen. Ein Nachfolger war nicht rechtzeitig gefunden worden. Das Schiff, das vor einem Jahr von "Rethra" in "Uns Fritzing" umgetauft wurde, verkehrt damit ab 15. Mai von Mittwoch bis Sonntag zwei mal täglich auf dem Tollensesee.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 28.04.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte