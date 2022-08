Wochenendtipps für MV: Diese Veranstaltungen finden statt Stand: 04.08.2022 11:15 Uhr Von Kultur bis Sport: Das Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern bietet einige Veranstaltungen für Einheimische und Urlauber. Einige Höhepunkte im Überblick.

Der Schlosspark Ludwigslust öffnet am Wochenende erneut seine Tore für das "Kleine Fest im großen Park". Interessierte können dort auf mehreren Bühnen diverse künstlerische Darbietungen erleben - von Artistik und Akrobatik über Kabarett bis hin zur Clownerie. Los geht es am Sonnabend um 18 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr.

Müritzschwimmen und Marathon-Nacht

Wer lieber Lust auf Sport statt Kultur hat, kann am Sonnabend in Waren an der Müritz beim Müritzschwimmen zuschauen. Die Sportlerinnen und Sportler legen Distanzen von 1.950 Metern bis zu 3,8 Kilometern zurück. Der Wettkampf beginnt am Vormittag und dauert bis in den frühen Nachmittag. In Rostock findet am Abend die 20. Marathon-Nacht statt. Der erste Startschuss für die Läuferinnen und Läufer fällt um 17 Uhr, der letzte um 19:55 Uhr. Ziel ist immer die Haedgehalbinsel am Stadthafen.

Elektronische Musik gibt es am Sonnabend am Strand von Warnemünde. Dort findet ab 12 Uhr das Festival "Sand am Meer" statt. Die Künstler sind Sven Väth, Joachim Pastor, Jan Oberlaender und Matthias Tanzmann.

Töpfermarkt im Teterower Stadtpark

In Teterow (Landkreis Rostock) findet am Wochenende der Mecklenburgische Töpfermarkt statt. Mehr als 70 Werkstätten aus dem In- und Ausland sind dort vertreten. Der Markt wird im Stadtpark aufgebaut, Raritäten sind im historischen Bahnhofsgebäude zu finden. Geöffnet ist jeweils am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

Weitere Informationen Ausflugstipps: Entdecke den Norden Die warmen Tage sind ideal für Ausflüge und der Norden bietet viele schöne Ziele. Einfach Wunschkriterien eingeben und Tipps bekommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 04.08.2022 | 12:00 Uhr