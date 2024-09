Stand: 21.09.2024 08:02 Uhr B194 bei Loitz: 14-jähriger Radfahrer lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Unfall auf der B194 bei Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Freitagabend ein jugendlicher Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 14-Jährige war laut Polizei ohne Licht auf der Bundesstraße in Richtung Grimmen unterwegs und wollte nach links in Richtung Sassen-Trantow abbiegen. Dabei habe er allerdings nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Der Jugendliche wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen nach Greifswald in die Unimedizin gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Gegen den 34-jährigen Autofahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

