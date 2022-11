Stand: 07.11.2022 05:53 Uhr Wismar: Unbekannte lösen Radmuttern an Rettungswagen

In Wismar haben Unbekannte an einem Rettungswagen Radmuttern gelockert. Laut Polizei bemerkte der Fahrer bei der Abfahrt nach einem Einsatz im Osten Wismars am Samstagabend eine Unwucht. Bei der Kontrolle der Radmuttern stellte sich heraus, dass vier Stück so gelöst waren, dass die mit den Händen abgedreht werden konnten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen.

