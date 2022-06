Wismar: Millionenschaden nach Wohnungsbrand in Altstadt

Stand: 05.06.2022 14:22 Uhr

Durch zwei Feuer in einem Haus in der Wismarer Altstadt ist ein Millionenschaden entstanden. Das erste Mal war die Feuerwehr am Samstagabend dorthin ausgerückt, in der Nacht dann noch einmal.