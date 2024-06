Die NDR MV Sommerparty: In Grabow wurde gefeiert und geküsst Stand: 23.06.2024 07:05 Uhr Am Sonnabend wurde in Grabow die erste NDR MV Sommerparty des Jahres gefeiert. Die NDR 1 Radio MV Moderatoren Stefan Kuna, Theresa Hebert und Leif Tennemann waren auf der Bühne. Und auf dem Marktplatz wurde die Stadtaufgabe mit Bravour gelöst.

Insgesamt waren über den Abend mehr als 4.000 Menschen auf der NDR Sommerparty in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Feierlaune. Zunächst sorgte die Partyband Billy Rock aus Wismar für gute Stimmung, später brachte NDR DJ Nils Söhrens sein Publikum zum tanzen. So kann es gerne weitergehen: Am 31. August steigt die nächste NDR Sommerparty in Ueckermünde.

VIDEO: NDR Sommerparty: Grabower Küsschen für das Waldbad (2 Min)

Neue Trikots für die Dance Kids

Mit Spannung erwartet wurde am Sonnabend vor allem die Stadtaufgabe. Und sie wurde problemlos gemeistert: 500 Grabower küssten sich auf dem Marktplatz - live im NDR Nordmagazin. Zur Belohnung gab es 1.000 Euro für das Grabower Waldbad. Davon soll ein Schrank mit ausleihbaren Sportgeräten angeschafft werden. NDR 1 Radio MV Moderator Stefan Kuna und Theresa Hebert haben darüber hinaus auf der Bühne einen Trikotsatz verlost. Grabows Bürgermeisterin Kathleen Bartels (SPD) gab die Glücksfee und zog die Dance Kids von der SG 03 Ludwigslust Grabow aus der Lostrommel.

Weiter geht es Ende August

Wie heißt es so schön: Nach der NDR MV Sommerparty ist vor der NDR MV Sommerparty. Bei freiem Eintritt geht es am 31. August in Ueckermünde weiter. Billy Rock ist ebenso wieder dabei wie NDR 1 Radio MV Moderator Marc Angerstein, der sein Programm gestern von 9 bis 14 Uhr aus dem Grabower Hafen sendete. Außerdem wollen Kettensägenkünstler im Ueckerpark einen Wettbewerb durchführen, um die am Weg zum Strand aufgestellten Märchenfiguren zu erneuern.

