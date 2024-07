Stand: 26.07.2024 17:31 Uhr Neubrandenburg: Unfall in der Oststadt sorgt für Stau

Ein Verkehrsunfall am Ortsausgang Neubrandenburg Richtung Friedland hat am Freitagnachmittag für Behinderungen gesorgt. Wie die Polizei informiert, ist auf der Bundesstraße 104 kurz vor dem Abzweig Kruseshofer Straße ein Lkw auf ein Auto gefahren, dass dadurch auf einen davor stehenden Transporter geschoben wurde. Der Fahrer des Autos wurde dabei verletzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 8.000 Euro an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 26.07.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte