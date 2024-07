Stand: 26.07.2024 16:53 Uhr Kalkhorst: Völkisch-Nationales Feriencamp aufgelöst

In Kalkhorst musste am Donnerstag ein offenbar völkisch-national ausgerichtetes Feriencamp vorzeitig beendet werden. Wie die Polizei mitteilt, hätten 34 Personen, darunter zum Großteil Kinder und Jugendliche an dem Feriencamp teilgenommen. Nach dem der Grundstücksverwalter Hinweise zur Ausrichtung des Camps erhalten hatte, widerrief er seine Erlaubnis zum Campen und rief die Polizei um Hilfe. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, das Lager abzubauen und das Grundstück zu verlassen. Sie folgten der Aufforderung. Es kam zu keinen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten.

