Stand: 26.07.2024 18:45 Uhr Zugfahren wie vor 100 Jahren: I K-Zug auf Rügen

Seit dem Mai ist die nach historischen Plänen gebaute Dampflok "I K Nr. 54" auf Rügen. An diesem Wochenende pendelt die Lok mit einem mehr als 120 Jahre alten Reisezugwagen zwischen Putbus und Binz. Die vor rund 15 Jahren fertiggestellte Lokomotive aus Sachsen soll den regulären Dampfzugbetrieb der Rügenschen BäderBahn (RüBB), den Rasenden Roland, ergänzen. Als Gattung I K (gesprochen: Eins K) bezeichneten die Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen die dreifach gekuppelten Schmalspur-Dampflokomotiven mit einer Spurweite von 750 mm. In den 1920er Jahren wurden die noch vorhandenen Lokomotiven durch die Deutsche Reichsbahn neu bezeichnet. Wer an diesem Wochenende die Fahrt mit dem I K-Zug verpasst, hat in zwei Wochen noch einmal die Möglichkeit mit dieser Lok unterwegs zu sein.

