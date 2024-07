Hansa Rostock feiert Stadion-Jubiläum mit Top-Gegner und Sondertrikot Stand: 25.07.2024 13:10 Uhr Beim Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock steht an diesem Sonnabend der Höhepunkt der Feierlichkeiten anlässlich des 70. Jubiläums des Ostseestadions auf dem Programm: Lazio Rom ist zu Gast. Zudem verkündete der Verein am Donnerstag, die Sicherheit im Stadion verbessern zu wollen.

Das ganz besondere Shirt zu dem ganz besonderen Spiel liegt schon bereit. Am Mittwochabend präsentierte der FC Hansa auf seiner Homepage das Sondertrikot "70 Jahre Ostseestadion", mit dem die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach am Sonnabend (15 Uhr) zum Jubiläumsspiel gegen den italienischen Erstligisten Lazio Rom in die geliebte Heimspielstätte einlaufen wird - und das es von Freitag an zu kaufen gibt.

Das Sondertrikot wurde, so die Vereinsmeldung, "im Zeichen unserer Verbundenheit zum Ostseestadion und zu unserer Heimat" gestaltet. Auf dem in Sepia gehaltenen Streifen des anthrazitfarbenen Trikots seien "markante Wahrzeichen unserer Region zu sehen: das Matrosendenkmal, der Warnemünder Leuchtturm, das Marathontor und auch unsere Flutlichtmasten". Die Zahl 1954 und ein Motiv vom Gedenkstein vor der Nordtribüne wurden ebenfalls integriert.

Hansa bisher nur mit zwei Siegen in den Testspielen

Für Hansa ist die Partie gegen Lazio, den Tabellensiebten der vergangenen Saison in der Serie A, natürlich der Höhepunkt der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Dritten Liga, die für den FCH eine Woche später mit dem Spiel gegen den VfB Stuttgart II beginnt. Die bisherige Bilanz aus den Testspielen fällt in die Kategorie "mäßig". Nach Erfolgen bei den klassentieferen Clubs SV Waren 09 (4:0) und dem FC Anker Wismar (6:0) gab es ein 1:3 gegen den dänischen Erstligisten, ein 1:1 gegen Regionalligist VSG Altglienicke sowie ein 1:2 gegen Eintracht Braunschweig.

Für "I Biancocelesti" ("Die Weiß-Himmelblauen") aus der italienischen Hauptstadt steht am 10. August noch ein weiteres Testspiel gegen einen deutschen Verein, RB Leipzig, an, ehe dann am 18. August die Saison in der Serie A beginnt.

Hansa will für mehr Sicherheit im Ostseestadion sorgen

Zwei Tage vor dem großen Spiel gegen die Società Sportiva Lazio erklärte der FC Hansa, dass er die Sicherheit im heimischen Ostseestadion verbessern wolle. "Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten als Veranstalter alles tun, um bei den Spielen für das maximale Maß an Sicherheit zu sorgen", sagte der Interims-Vorstandsvorsitzende Jürgen Wehlend der "Ostsee-Zeitung". Ein besonderer Fokus liegt auf dem Abbrennen von Pyrotechnik und dem Einsatz von Knallkörpern.

FCH musste in der vergangenen Saison 600.000 Euro an Strafe an den DFB zahlen

"Wenn Pyrotechnik und Böller gezündet werden, ist das keine Bagatelle. Wenn man sie gegen Zuschauer einsetzt, ist das eine Straftat", sagte Wehlend. Spätestens bis Ende des Jahres soll das neue Sicherheitskonzept fertig ein. Dieses soll die Gelegenheiten minimieren, Pyrotechnik, aber auch umstrittene Transparente in das Stadion zu schmuggeln. Kernpunkte sind dabei die Materialkontrolle sowie die Akkreditierungen für Fans.

Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock musste in der vergangenen Saison knapp 600.000 Euro Strafe an den Deutschen Fußballbund (DFB) bezahlen. Allein Anfang Juli wurden 300.000 Euro fällig. Auch Sportministerin Stefanie Drese und Innenminister Christian Pegel (beide SPD) beschäftigten sich schon mit den Vorgängen rund um den FC Hansa. Die erste Bewährungsprobe hat der Club nun am Sonnabend im Testspiel gegen Lazio Rom.

