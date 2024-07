Stand: 26.07.2024 18:10 Uhr Reichsbürgerszene: Ermittlungen bei Polizisten im Landkreis Rostock

Auf Beschluss des Verwaltungsgerichtes Greifswald hin durchsuchten am Freitagmorgen Ermittler Grundstücke und Gebäude und sicherten Beweismittel. Unter anderem werden nun die beschlagnahmten Datenträger ausgewertet, so eine Sprecherin des Rostocker Polizeipräsidiums. Die beiden Männer sind bzw. waren im Dienst der Landespolizei. Der noch aktive Polizist sei vorläufig des Dienstes enthoben. Wegen Zweifeln an der Verfassungstreue sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Reichsbürger sehen die Bundesrepublik nicht als einen legitimen Staat an und lehnen die Gesetze, Verwaltung und Gerichtsentscheidungen ab.

