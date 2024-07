600.000 zu Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris erwartet Stand: 26.07.2024 09:32 Uhr Heute beginnen offiziell die Olympischen Spiele in Paris. Mehr als 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden zur Eröffnungsfeier erwartet. Mecklenburg-Vorpommern ist mit zwei Athletinnen und einem Athleten vertreten.

Es geht los: Heute werden die Olympischen Spiele in Paris offiziell eröffnet. Aus Mecklenburg- Vorpommern sind Ruderer Max John, Wasserspringerin Jette Müller und Diskuswerferin Claudine Vita in Paris dabei. John holte im April gemeinsam unter anderen mit dem Schweriner Hannes Ocik die Silbermedaille im Achter bei der Ruder-EM in Ungarn. Für Vita ist es die zweite Teilnahme bei Olympischen Spielen. Sie qualifizierte sich als eine von drei deutschen Diskuswerferinnen, konnte sich zuletzt bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom mit einer Wurfweite von 62,65 Metern den fünften Platz erkämpfen. Jette Müller sicherte sich Anfang des Jahres bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha den vierten Platz mit 253,70 Punkten beim Sprung vom Ein-Meter-Brett und verpasste die Bronze-Medaille nur knapp.

Eröffnung an der Seine, Rekord-Teilnahmezahlen

Insgesamt geht Deutschland mit 471 Athletinnen und Athleten an den Start. Die Eröffnung der Spiele findet nicht in einem Stadion, sondern am Ufer der Seine statt. Das ist etwas völlig Neues, wie auch die Zahl der Sportlerinnen und Sportler: Insgesamt 11.400 nehmen teil, das sind so viele wie noch nie zuvor bei Olympischen Spielen. Die französische Hauptstadt ist der Haupt-Austragungsort. Die Segelwettbewerbe finden in Marseille statt, die Entscheidungen im Surfen fallen auf Tahiti.

