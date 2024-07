Landeszootag in MV: Mitmach-Aktionen und freier Eintritt für Kinder Stand: 26.07.2024 06:12 Uhr Heute ist Landeszootag in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zoos und Tierparks im Land haben sich ein besonderes Programm überlegt und gewähren Kindern bis 14 Jahren freien Eintritt.

Zum Landeszootag müssen Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren in insgesamt 17 Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern keinen Eintritt zahlen. Viele der teilnehmenden Zoos haben außerdem ein besonderes Erlebnis für ihre Besucherinnen und Besucher vorbereitet und sich ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht.

Wissensmobil, Bastelstation, Honig-Verkostung

So wird es etwa im Rostocker Zoo ein Wissensmobil und Bastelstationen geben. Im Schweriner Zoo werden die neuen Zoo-Audioguides eingeführt. Im Tierpark Wismar lädt ein Imker zur Honig-Verkostung und im Tierpark Greifswald können die Kinder auf Schnitzeljagd gehen.

Lämmertaufe in Neustrelitz

Die Tierparke in Ueckermünde, Neustrelitz und Grabowhöfe sowie das Müritzeum in Waren beteiligen sich am 26. Juli 2024 zu den üblichen Öffnungszeiten am Landeszootag. Der freie Eintritt gilt für alle Kinder, auch wenn sie nicht in Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Nur an diesem Tag gibt es im Tierpark Ueckermünde eine Fütterung der Löwen. Die Vogelvoliere mit mehr als 100 Wellensittichen und der Erlebnisbauernhof sind geöffnet. In Neustrelitz werden die vor wenigen Wochen geborenen Lämmer getauft. Besucher können sich an der Namensgebung beteiligen.

Rund drei Millionen besuchen jährlich Zoos in MV

Laut Landeszooverband besuchen jährlich rund drei Millionen Menschen die Zoos im Land, darunter etwa 60.000 Schülerinnen und Schüler. Die Mitglieder des Landeszooverbandes beteiligen sich an Erhaltungszucht und Monitorprogrammen für fast 120 Tierarten, darunter auch Schimpansen, Eisbären und Riesenotter. Insgesamt werden in den Tiergärten in Mecklenburg-Vorpommern 37.000 Tiere gehalten.

