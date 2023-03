Wismar: Mehrere Elektroautos der Deutschen Post abgebrannt Stand: 18.03.2023 10:21 Uhr Am späten Freitagabend ist gegen 23 Uhr in einem Wismarer Gewerbegebiet ein großes Feuer auf dem Betriebsgelände der Deutschen Post ausgebrochen. Mehrere Zustellfahrzeuge, die meisten von ihnen Elektrofahrzeuge, wurden beschädigt. Die Feuerwehr war über Stunden mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache ein Elektro-Zustellfahrzeug der Deutschen Post. Das Feuer breitete sich schnell auf andere Fahrzeuge sowie auf das Vordach des Verteilzentrums aus.

Löschen der Fahrzeuge gestaltete sich schwierig

Die Feuerwehr war über mehrere Stunden bis in den frühen Sonnabendmorgen mit einem Großaufgebot vor Ort. Schwierigkeiten gab es beim Löschen, da gerade die Akkus die Einsatzkräfte vor neue Herausforderungen stellen. Die Autos konnten nämlich nicht mit Wasser und Schaum gelöscht werden. Die Akkus der heruntergebrannten Wagen mussten stundenlang mit Wasser gekühlt werden, da sie eine besondere Gefahr darstellen. Für den Abtransport zweier ausgebrannter Fahrzeuge mussten zudem spezielle Container organisiert werden, in die die Wracks gehoben wurden, um sie zu löschen.

Mehrere Elektrofahrzeuge, so die Feuerwehr, brannten vollständig aus, weitere sowie das Vordach eines Gebäudes wurden durch die starke Hitzeentwicklung schwer beschädigt. Insgesamt sind 17 Fahrzeuge nicht mehr bereit für den Einsatz. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 750.000 Euro.

Brand führt zu Verspätungen der Postzustellung

Aufgrund des erheblichen Brandschadens und der ausgefallenen Fahrzeuge kann es in den nächsten Tagen in der Region Wismar zu Beeinträchtigungen und Verspätungen bei der Postzustellung kommen. Es wurden aber keine Paket- und Briefsendungen in Mitleidenschaft gezogen.

