Stand: 24.03.2023 18:18 Uhr Wismar: Kreis schließt Impfstützpunkt

Der Landkreis Nordwestmecklenburg schließt in Kürze den Corona-Impfstützpunkt in Wismar. Die letzten Impfungen würden am kommenden Donnerstag angeboten, teilte der Kreis am Freitag mit. Impfangebote gebe es weiterhin bei den niedergelassenen Ärzten in der Region. Seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember 2020 wurden den Angaben zufolge durch das Impfzentrum Nordwestmecklenburg insgesamt 133.525 Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht.

