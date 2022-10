Wismar: Früheres MV-Werften-Kabinenhotel hat neuen Besitzer Stand: 18.10.2022 13:32 Uhr Das Kabinenhotel der ehemaligen MV-Werften in Wismar hat einen neuen Besitzer. Ein Hamburger Familienunternehmer und Hotelinvestor hat das Hotel gekauft.

Über die Höhe des Kaufpreises schweigt der Käufer. Ebenso möchte der Hamburger auch namentlich nicht genannt werden. Fest steht, dass mit dem Verkauf des sogenannten "Kabinenhotels" nun der letzte Teil der seit Januar insolventen Genting-Gruppe in neue Hände gekommen ist - abgesehen von der noch immer nicht verkauften "Global Dream", an der aber ein US-Investor Interesse hat.

Mitarbeiter sollen übernommen werden

Der Hamburger Käufer übernimmt alle Mitarbeiter und das fast 23.000 Quadratmeter große - teils noch brachliegende - Baugrundstück direkt am Hafen. In dem Kabinenhotel am Wismarer Westhafen wollte Genting einst einen Teil seiner Werftmitarbeiter unterbringen. Die damaligen Baukosten betrugen rund zwölf Millionen Euro. Die 98 Zimmer des Hotels wurden mit luxuriösen Schiffskabinen ausgestattet.

