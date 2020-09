Stand: 03.09.2020 16:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Wismar: Brückenteil für Straße Richtung Poel geliefert

In Wismar gibt es derzeit eine Großbaustelle auf einer der Hauptverkehrsstraßen in Richtung Poel (Landkreis Nordwestmecklenburg). Dort wird für 52 Millionen Euro eine neue Eisenbahnüberführung gebaut. Am Donnerstag ist ein besonders großes Bauteil angeliefert und eingebaut worden - 48 Tonnen wiegt die Stahlkonstruktion.

Hilfsbrücke für Güterzugverkehr

Ein Kran hob das 20 Meter lange Teil über die Baugrube. Hier soll eine Hilfsbrücke entstehen, damit die Güterzüge auch während der laufenden Arbeiten weiter zu den holzverarbeitenden Betrieben im Seehafen fahren können. Autofahrer, die nach Poel wollen, müssen noch längere Zeit einen Umweg in Kauf nehmen.

Straßenverkehr wird über Hochbrücke umgeleitet

Die Bahnüberführung soll erst im Sommer in zwei Jahren fertig sein. So lange wird der Straßenverkehr über die Hochbrücke umgeleitet. LKW, die insgesamt mehr als 12 Tonnen schwer sind, müssen über die A 20 ausweichen. Wenn alles fertig ist, werden die Autos unter den Gleisen durchfahren. Das heißt, die langen Wartezeiten am alten Bahnübergang werden dann Geschichte sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.09.2020 | 16:00 Uhr