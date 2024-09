Stand: 19.09.2024 14:45 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus in Demmin: 200.000 Euro Schaden

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sie geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Zusammen mit einem Brandsachverständigen sind die Beamten am frühen Donnerstagmorgen vor Ort gewesen. Bei dem Brand erlitten zwei Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner, auch aus angrenzenden Wohnhäusern, mussten von den Einsatzkräften evakuiert werden. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr brannte die betroffene Wohnung vollständig aus und ist nun unbewohnbar. Die meisten Bewohnerinnen und Bewohner konnten gegen Donnerstagmittag in ihre Wohnungen zurückkehren. Den Sachschaden schätzt die Polizei mittlerweile auf mehr als 200.000 Euro.

