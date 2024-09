Jetzt bewerben für Debattenformat mit Ingo Zamperoni! Stand: 09.09.2024 16:55 Uhr An diesem Wochenende zeichnet Ingo Zamperoni zwei weitere Folgen seines Debattenformats "Die 100 - was Deutschland bewegt" in der Göttinger Lokhalle auf. Wer dabei sein möchte, kann sich bis zum 12. September bewerben.

In der Sendung "Die 100 - was Deutschland bewegt" beziehen 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftlichen Themen Stellung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren erst zu Beginn der Sendung, um welches Thema es geht. Auch wird ihnen nicht verraten, welche Fragen oder Argumente auf sie zukommen, denn: Ihre Reaktionen sollen möglichst spontan sein. Die Journalistin Anna Planken und der Journalist Tobias Krell tragen in der ersten Sendung jeweils Fakten sowie Pro- und Kontra-Argumente zum Thema der Sendung vor. Die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stimmen mit ihren Füßen ab. Eine Seite des Studios steht für "ja", die andere für "nein". Welche Argumente können die Bürgerinnen und Bürger überzeugen und welche nicht? Wer bewegt sich auf welche Seite und warum? Moderator Ingo Zamperoni fragt im Anschluss an die Abstimmung nach.

Jetzt bewerben für "Die 100"!

Wir suchen Menschen aus allen Altersklassen, Gesellschaftsschichten und Kulturkreisen. Sie möchten ihre Meinung zu politischen und gesellschaftlichen Themen teilen? Sie sind offen, auch der anderen Seite zuzuhören und sich in ihren eigenen Ansichten weiter zu entwickeln? Dann bewerben Sie sich gerne für unsere nächsten Sendungen:



telefonisch Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 16 Uhr unter: 0221 - 650680 oder

per E-Mail an: info@myshow.de

Die Aufzeichnung vom 14. September läuft am



16.09.2024, 21:15 Uhr: Das Erste

16.09.2024, 23:15 Uhr: NDR Fernsehen

16.09.2024, 23:40 Uhr: WDR Fernsehen

Die Aufzeichnung vom 15. September läuft am 23.10.2024 um 22 Uhr im NDR und WDR Fernsehen und in der ARD-Mediathek.

