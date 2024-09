Stand: 19.09.2024 14:36 Uhr Neustadt-Glewe: 14-Jähriger von Gruppe überfallen

In Neustadt-Glewe ist gestern ein 14-jähriger Junge von einer Gruppe Unbekannter beraubt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr am Bahnhof, wo der Junge angesprochen und anschließend zu Boden gedrückt wurde. Die Täter entwendeten Bargeld und ein hochwertiges Parfüm, bevor sie gegen 18:00 Uhr in einen Zug nach Parchim stiegen. Der Junge blieb unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

