Schwerin: Zoo lässt über Namen für kleinen Löwen abstimmen

Sieben Wochen nach der Geburt darf sich der Löwennachwuchs im Schweriner Zoo zum ersten Mal den Besuchern zeigen. Auch sie dürfen über den Namen des jungen Katers abstimmen.

Sieben Wochen alt ist der jüngste Löwennachwuchs im Schweriner Zoo. Nun hat er zusammen mit seiner Mutter "Indi" begonnen, den sogenannten Wintergarten des Löwengeheges zu erkunden, wo Zoo-Besucher ihn beobachten können. Der kleine Kater, der als einziges Jungtier des Wurfs zur Welt kam, wurde von "Indi" in einer ruhigen Wurfhöhle im hinteren Bereich des Löwengeheges großgezogen. Vor der Geburt hatte sich "Indi" von der Gruppe separiert, um in einer geschützten Umgebung ihre ersten Wochen mit dem Nachwuchs zu verbringen. Nur die unmittelbaren Tierpfleger und der Zootierarzt hatten Zugang zu den Tieren, um der Löwenfamilie möglichst viel Ruhe zu gönnen.

Neugier bei den anderen Jungtieren

Löwen kommen blind und hilflos zur Welt, doch innerhalb der ersten Woche entwickeln sie Sehfähigkeit und beginnen, sich sicherer zu bewegen. Gerade in den ersten Wochen war die Neugier der anderen jungen Löwen groß. Sobald der kleine Kater kräftiger ist, wird er in die Gruppe integriert.

Jungtier im Zoo Schwerin braucht noch einen Namen

Derzeit steht der Name des Jungtiers noch nicht fest. Wie bei früheren Würfen haben Tierfreunde die Möglichkeit, zwischen zwei Namen abzustimmen: "Santosh", was auf Sanskrit "Der Glückliche" bedeutet, oder "Najuk", was auf Hindi "Der Feine" heißt. Sie können direkt hier über das eingebaute Abstimmungs-Tool Ihr Votum abgeben. Die Ergebnisse werden vom Zoo bei der Namensgebung berücksichtigt.

Asiatische Löwen stark gefährdet

Beim kleinen Schweriner Löwen handelt es sich um einen Asiatischen Löwen. Die Art wird von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als stark gefährdet eingestuft, wie der Schweriner Zoo mitteilt. Es sei davon auszugehen, dass wildlebend nur noch etwa 350 Tiere im indischen Gir-Nationalpark vorkommen. Die Löwen des Zoos Schwerin gehören zum Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zoo- und Aquarienverbandes EAZA, dem etwa 130 Tiere zugeordnet werden. Mit acht Tieren hält der Zoo Schwerin derzeit das zweitgrößte Rudel Asiatischer Löwen weltweit.

