Teterow: Wald-Erlebnispfad soll Kinder in die Natur locken

Im Stadtwald von Teterow (Landkreis Rostock) gibt es ab sofort einen Wald-Erlebnispfad. Dieser wurde am Vormittag eröffnet. Er soll vor allem Kindern die Natur wieder näherbringen. Der Pfad besteht aus zahlreichen Stationen, die Wissen über die Tier- und Pflanzenarten des Waldes vermitteln. In unmittelbarer Nähe zu einem Waldspielplatz gibt es die Station "Sportskanone gesucht". Sie soll Lust auf Bewegung im Wald machen. An anderer Stelle erzählt ein alter Förster seiner Enkelin auf einer Infotafel interessantes über den Wald und den vom Menschen gemachten Klimawandel. Die Einrichtung des Pfades hat 416.000 Euro gekostet, bezahlt überwiegend aus EU-Fördermitteln. Die Stadt Teterow und das Forstamt Dargun werden den Walderlebnispfad gemeinsam bewirtschaften.

