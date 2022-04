Werft-Standort Wismar: Pipettenspitzen statt Schiffskabinen Stand: 22.04.2022 12:21 Uhr Ein weiterer Teil der insolventen MV-Werften hat einen neuen Besitzer gefunden: Das Hamburger Life-Science-Unternehmen Eppendorf will in Wismar künftig Labormaterialien aus Hightech-Kunststoffen produzieren. 20 Millionen Euro sollen investiert werden.

Ein Teil des früheren Produktionsgeländes der MV-Werften am Standort Wismar ist verkauft worden. Die Eppendorf-Gruppe will auf einem mehr als 20.000 Quadratmeter großen Areal, auf dem zuvor die MV-Werften Fertigmodule Property GmbH angesiedelt war und Schiffskabinen hergestellt hatte, künftig Labormaterialen wie Pipettenspitzen und Reaktionsgefäße für die Bearbeitung von Laborproben herstellen. Darüber informierte das Unternehmen am Freitagvormittag zusammen mit Insolvenzverwalter Christoph Morgen. Die Produktion soll Ende des Jahres beginnen. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es. Zu den Kunden der Eppendorf-Gruppe zählen Unternehmen wie Biontech und Euroimmun aus Dassow (Kreis Nordwestmecklenburg).

Langfristig sollen mehrere Hundert Jobs entstehen

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, einem Werk im schleswig-holsteinischen Oldenburg und weltweit 5.000 Mitarbeitern will den Angaben zufolge rund 20 Millionen Euro in Wismar investieren. Zu den Kunden der Eppendorf-Gruppe zählen Unternehmen wie Biontech und Euroimmun aus Dassow (Kreis Nordwestmecklenburg). Zunächst sollen bis zum Produktionsstart 30 bis 50 neue Arbeitsplätze entstehen, langfristig seien aber mehrere Hundert geplant, hieß es. Nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) will der neue Investor bei der Mitarbeitergewinnung auch auf Fachkräfte aus der Transfergesellschaft der MV-Werften zurückgreifen.

Werft-Beschäftigten sollen Umschulungen angeboten werden

Insolvenzverwalter Morgen sagte, dass das Unternehmen früheren Werftmitarbeitern umfangreiche Umschulungsangebote machen werde. Bislang arbeiteten auf dem Areal rund 100 MV-Werften-Beschäftigte in der Schiffskabinenherstellung. 92 sind noch in der Transfergesellschaft. Einige hätten bereits Interesse daran signalisiert, für den neuen Investor arbeiten zu wollen, andere zögen es aber vor, weiter im Schiffbau zu bleiben, hieß es aus Betriebsrats-Kreisen der MV-Werften.

Eppendorf-Vorstandschef lobt Wismars Vorzüge

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) sprach von einem "doppelten Gewinn für die Region". Mit der Eppendorf-Gruppe habe sich ein Unternehmen aus einer zukunftsträchtigen Branche für Wismar entschieden. Es würden "hochwertige" Arbeitsplätze entstehen, die die Wirtschaftskraft Mecklenburg-Vorpommerns stärken würden. Der Co-Vorstandschef der Eppendorf-Gruppe, Peter Fruhstorfer, sagte, der Standort biete alles, was das Unternehmen für die angepeilte Kapazitätserweiterung benötige: "Genügend Platz, eine sehr gute Gebäudeinfrastruktur, ideale Verkehrsanbindungen und viele bestens ausgebildete Fachkräfte in der Region."

Weitere Informationen Marine hat offenbar Interesse am MV-Werften-Standort Rostock Zukünftig könnten Schiffe der Deutschen Marine auf der Rostocker Werft des insolventen Schiffbaubetriebs repariert und instand gesetzt werden. mehr

Bald Entscheidung über übrige Standorte

Insolvenzverwalter hatte bei der Vorstellung des neuen Investors auch neue Informationen zu denübrigen MV-Werft-Standorten. Über deren Zukunft solle binnen sechs Wochen eine Entscheidung fallen. Die Gespräche seien im Gange. Morgen verriet, dass die Standorte weiterhin Teil der maritimen Wirtschaft bleiben würden.

Von den verschiedenen Unternehmen der insolventen MV-Werften-Gruppe hatte zuletzt das Schiffbau-Ingenieurbüro Neptun Ship Design in Rostock mit den niedersächsischen Werften Meyer und Fassmer neue Investoren gefunden. Den Standort Stralsund hat die Stadt übernommen und plant dort ein maritimes Gewerbegebiet.

Pleite in Folge der Pandemie

Die auf Kreuzfahrtschiffe spezialisierte MV-Werften-Gruppe hatte im Januar Insolvenz angemeldet. Das Verfahren wurde formal Anfang März eröffnet. Grund war der Corona-bedingte Zusammenbruch des weltweiten Kreuzfahrtgeschäfts. Der asiatische Mutterkonzern Genting Hong Kong war in der Folge zahlungsunfähig geworden und hatte sich mit Landes- und Bundesregierung in der Frage weiterer Kredite nicht mehr einigen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.04.2022 | 12:00 Uhr