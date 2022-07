Weniger Sozialwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 13.07.2022 11:22 Uhr Die Zahl der Sozialwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern ist rückläufig: Im vergangenen Jahr schrumpfte der Bestand im Vergleich zum Vorjahr von 3.402 auf 3.008.

Die Daten hatte die Bundesregierung als Antwort auf eine Frage der Linken-Bundestagsfraktion herausgegeben. Die Politik will mit verstärktem Bauen gegensteuern: Die Ampel-Regierung hat sich vorgenommen, jedes Jahr bundesweit 100.000 neue Sozialwohnungen zu bauen. Bei diesen Wohnungen sind die Mieten staatlich reguliert. Das gilt allerdings nur für eine bestimmte Zeit, danach können die Wohnungen normal am Markt vermietet werden. Zugang bekommen nur Menschen, bei denen Behörden einen besonderen Bedarf sehen.

Unternehmensverband: Bestand teilweise günstiger als neue Sozialwohnungen

Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner, forderte, die wegen der gestiegenen Baupreise aufgestockte Erhöhung der öffentlichen Förderung beizubehalten. Zugleich lobte er die in den vergangenen zehn Jahren vom Bund in den sozialen Wohnungsbau investierten Mittel von 322,72 Millionen Euro als "gewaltig". Die Wohnungsmärkte müssten aber differenziert betrachtetet werden, mahnte Breitner. Nicht überall sei Neubau sinnvoll. Demnach werden leer stehende Bestandswohnungen in einigen Regionen günstiger vermietet, als dies bei neu gebauten Sozialwohnungen möglich sei.

