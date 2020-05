Stand: 14.05.2020 06:20 Uhr - NDR 1 Radio MV

Weingut Rattey: Kerzen gegen Nachtfrost

Mit Frostschutzkerzen schützen die Winzer von Rattey (Kreis Mecklenburgsiche Seenplatte) ihre Rebstöcke vor den kalten Nachttemperaturen. Beim aktuellen Entwicklungsstand könne es bereits bei 1 Grad plus Schäden geben, so der Leiter des Weinguts, Stefan Schmidt. Die Kerzen in Blecheimern brennen bis zu acht Stunden und helfen, leichte Frostnächte unbeschadet zu überstehen.

Weitere Informationen DIE REPORTAGE Wetter extrem - Weinanbau statt Heringsfang DIE REPORTAGE Wein aus Norddeutschland, das galt vor ein paar Jahren noch als Kuriosität. Doch der Klimawandel macht es möglich. Wie wirkt sich der Temperaturanstieg noch auf den Norden aus? mehr

Preisgekrönte Weine aus Rattey

Rattey hat seine Zulassung als Landweinbaugebiet bereits seit rund 15 Jahren. Zuletzt wurden vor allem Weißweine immer wieder auf Messen prämiert, sehr beliebt seien auch die Roséweine. Rattey mit seinen etwa fünf Hektar Rebfläche und Burg Stargard mit 0,25 Hektar bilden zusammen das größte der fünf anerkannten Weinbaugebiete im Nordosten, das Stargarder Land. Der Ratteyer Wein darf als "Mecklenburger Landwein" verkauft werden. "Er ist damit die einzige Spezialität Mecklenburg-Vorpommerns mit einer geschützten geografischen Angabe, etwa wie die Spreewaldgurke.

Im Mittelalter weit verbreitet

Weitere anerkannte Weinberge in Mecklenburg-Vorpommern gibt es an der Peene bei Rustow (Vorpommern-Greifswald), in Pasenow (Mecklenburgische Seenplatte) und Lancken-Granitz auf Rügen. Im Mittelalter war der Weinbau von Schwerin bis Güstrow und später zwischen Gadebusch, Neubrandenburg und Stargard verbreitet.

Weitere Informationen Wein im eigenen Garten anbauen Weintrauben aus dem eigenen Garten: Auch wenn der Norden nicht ideal als Anbaugebiet ist, kann die Pflanze bei uns gedeihen - selbst im Kübel. Tipps zur richtigen Pflege. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Frühaufsteher | 14.05.2020 | 08:10 Uhr