Warnemünde: Bunkerähnliche Anlage bei Bauarbeiten entdeckt Stand: 30.03.2023 15:20 Uhr Bauarbeiter des Wasserversorgers Nordwasser haben auf dem Georginenplatz in Warnemünde eine bunkerähnliche Anlage entdeckt. Mittlerweile gehen Rostocker Denkmalpfleger davon aus, dass der Fund ein sogenannter Splitterschutz aus dem Jahr 1942 ist.

Diese sogenannten Splitterschutzanlagen stammen aus der Zeit nach den ersten Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg. Sie sollten anders als massive Luftschutzbunker, die schutzsuchenden Menschen vor Splittern und herumfliegenden Teilen bewahren. "Wo im Stadtgebiet Grünanlagen waren, hat man versucht, für die Bevölkerung solche doch mehr oder weniger nur leichten Schutzmöglichkeiten zu schaffen", sagte Ralf Mulsow von der Denkmalpflege Rostock.

Viele Warnemünde kennen den Splitterschutz von früher

Solche Anlage gebe es an mehreren Stellen des Stadtgebiets - etwa in der Altstadt oder auch in Warnemünde. Alteingesessene Warnemünder zeigten sich von dem aktuellen Fund nicht erstaunt. Sie würden den Splitterschutz noch von früher kennen. Wie es jetzt mit den Arbeiten weiter geht, müssen die Zuständigen nun entscheiden.

