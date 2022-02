Waren: Seniorin verliert über 50.000 Euro an Telefonbetrüger Stand: 11.02.2022 16:00 Uhr In Waren haben falsche Polizisten eine Seniorin um mehr als 50.000 Euro gebracht. Sie täuschten der Frau eine Gefahrensituation vor und drängten sie in zahlreichen Anrufen zur mehrmaligen Herausgabe ihres Geldes.

Eine 84 Jahre alte Frau aus Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat mehr als 50.000 Euro an Telefonbetrüger verloren. Die Unbekannten hatten sich als Polizisten ausgegeben. Sie hatten der Seniorin von einer rumänischen Diebesbande berichtet, die eine Liste mit dem Namen der Frau dabei hätten. Die vermeintlichen Beamten sagten, sie müssten nun das Geld der Frau sicherstellen. An mehreren Tagen übergab die Frau an der Haustür Geldumschläge an unterschiedliche Täter. Der Betrug flog erst auf, als eine besorgte Bankmitarbeiterin einen familiären Betreuer der Seniorin informierte.

Mehrere Fälle im Landkreis Rostock

In den vergangenen Tagen hatte die Polizei vor verschiedenen Betrugsmaschen im Landkreis Rostock gewarnt. Eine Frau habe 9.000 Euro an Betrüger durch einen WhatsApp-Betrug verloren. Sie hatte von einer unbekannten Nummer Nachrichten von ihrer vermeintlichen Tochter in Not bekommen. Mit einem Enkeltrick, bei dem telefonisch ein Unfall vorgegaukelt wurde, verlor ein Mann in Güstrow 13.000 Euro. In Satow dagegen fiel eine angerufene Familie nicht auf einen Gewinnspiel-Betrug herein.

Polizei rät zu Misstrauen

Die Polizei rät in jedem Fall misstrauisch zu sein. Beamte würden kein Geld zum Schutz vor Dieben bei Personen sicherstellen. Außerdem solle man sich den Dienstausweis zeigen lassen, aber generell kein Geld an Fremde übergeben.

