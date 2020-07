Stand: 19.07.2020 20:02 Uhr - NDR 1 Radio MV

Waren: Hotel nach Brand evakuiert

In Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonntagnachmittag ein Hotel in Brand geraten. Nach Angaben der zuständigen Rettungsleitstelle soll das Feuer in einem Saunabereich im untersten Stockwerk ausgebrochen sein. Die zu der Zeit anwesenden Gäste des Hauses mit 24 Doppelzimmern konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Offenbar gibt es mehrere Verletzte durch Rauchgasvergiftungen.

Rauchschwaden erschweren Löscharbeiten

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waren und Groß Plasten waren vor Ort. Dichte Rauchschwaden erschwerten die Arbeiten der Einsatzkräfte. Das Seehotel Ecktannen sucht jetzt dringend Unterkünfte für seine Gäste. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1917 und bietet 55 Hotelgästen Platz.

