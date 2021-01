Vorpommern-Greifswald: Strengere Corona-Regeln nach dem Wochenende Stand: 23.01.2021 13:45 Uhr Viele Eltern im Kreis Vorpommern-Greifswald müssen sich an diesem Wochenende, spätestens aber Anfang der Woche, um eine Betreuung ihrer Kinder bemühen. Von Mittwoch an gibt es im Kreis nur noch einen Notbetreuung.

Laut Landesverordnung gelten in Mecklenburg-Vorpommern ab einem Inzidenzwert von 150 die Maßnahmen für ein Corona-Hochrisikogebiet. Seit Tagen schon liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Vorpommern-Greifswald bei einem Wert von rund 200. Das bedeutet nun für Eltern in der Region: Von Mittwoch an ist der Besuch von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und der Schule grundsätzlich untersagt - Ausnahmen gelten nur in begründeten Fällen.

Notbetreuung nur auf Antrag

So müssen Arbeitgeber etwa unterschreiben, dass ihre Mitarbeiter unverzichtbar sind und nicht im Homeoffice arbeiten können. Die Formulare für einen Antrag auf Notbetreuung finden Eltern u.a. auf den Internetseiten des Landkreises Vorpommern-Greifswald. In der Kreisverwaltung weiß man um den Aufwand und hat den Eltern zwei Tage mehr Zeit gegeben, um Anträge zu stellen. Für alle anderen gilt: die Schulen, Kitas und Kindertagespflegestellen sind geschlossen.

Regelung zu Ausgangssperre greift mit Wochenbeginn

Schon von Montag an gilt im Landkreis Vorpommern-Greifswald darüber hinaus zwischen 21 und 6 Uhr eine Ausgangssperre. Das beudeutet: In dieser Zeit darf niemand sein Zuhause oder sein Grundstück verlassen, es sei denn, es liegt ein trifftiger Grund vor. Notsituationen etwa, der Weg zur Arbeit oder zum Arzt, aber auch dringende Besuche innerhalb der Kernfamilie.

15-Kilometer-Radius eingerichtet

Auch ein Verlassen des 15-Kilometer-Radius um die eigene Adresse ist dann nur noch in begründeten Fällen gestattet - wie etwa bei der Fahrt zur Arbeit. Die gleichen Vorschriften gelten, wenn es um die Einreise in den Kreis geht - diese ist nämlich von Montag an auch untersagt. Allein für Menschen, die mit ihrem Zweitwohnsitz in der Region gemeldet sind, beginnt am Montag eine zehntägige Übergangsfrist. An den schärferen Regeln wird sich voraussichtlich erst einmal nichts ändern - der Inzidenzwert im Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt schon seit einigen Tagen immer wieder bei rund 200.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: 1.207 neue Fälle in Niedersachsen gemeldet Das sind etwas mehr als letzten Sonnabend. Auch in SH stieg der Wert leicht, in HH dagegen sank er deutlich. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.01.2021 | 13:00 Uhr